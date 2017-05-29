Экс-главпрокурор Грузии занимает должность замгендиректора Lukoil Georgia

29.05.2017 20:38 Бывший главный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе является заместителем генерального директора одного из крупнейших нефтекомпаний Lukoil Georgia. Информацию об этом "Табуле" подтвердил заместитель директора Lukoil Шавлег Маисурадзе.



По словам Маисурадзе, в Lukoil Отар Парцхаладзе курирует вопросы логистики.



Отар Парцхаладзе участвует и в других бизнесах. Ему принадлежит строительная компания BSRCDG, которой мэрия выделила земельный участок на Нуцубидзе, где Парцхаладзе планирует построить четыре 20-этажных корпуса.



Территорию компания Парцхаладзе получила в виде возмещения урона. Компании BSRCDG до того, как Отар Парцхаладзе стал ее владельцем, принадлежал земельный участок в ущелье Вере. В 2011 году по этому участку прошла новая дорога. Компания с 2012 года требовала от мэрии денежного возмещения за причиненный ущерб, но мэрия возместила компании урон только тогда, когда она перешла в собственность Отара Парцхаладзе, причем земельный участок, выделенный компании в виде компенсации нанесенного урона, значительно превышал тот урон, который получила компания в 2011 году.



Согласно промежуточному отчету Службы аудита, мэрия Тбилиси рядом с участком, который выделила компании Отара Парцхаладзе, объявила аукцион с достаточно подозрительными условиями. В условия аукциона мэрия записала предложение "объединение с сопредельной кадастровой единицей", из-за того, что сопредельный участок принадлежал Отару Парцхаладзе, единственным победителем этого аукциона мог быть только Отар Парцхаладзе.

















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