Парубий предлагает создать Парламентскую ассамблею Украина-Грузия-Молдова

29.05.2017 21:23 Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий выходит с инициативой создания Парламентской ассамблеи Украина-Грузия-Молдова.



Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе в Тбилиси и как пояснил, у Украины такой формат сотрудничества есть с Литвой и Польшей.



По мнению председатель Верховной Рады Украины, сформировав формат Парламентской ассамблеи Украина-Грузия-Молдова, создастся площадка, объединяющая эти страны и делая их более мобильными. По его же словам, это будет способствовать углублению сотрудничества в разных направлениях.



«Я был в Грузии в 2008 году после российской агрессии. Почувствовал, какой вы близкий народ. Эмоционально какая одинаковая реакция у нас на те вызовы, которые стоят перед нами. Мне приятно, поздравить грузинский народ с Днем независимости. Мы понимаем, какую цену вы заплатили и осознаем, насколько важен этот праздник для вас. Для нас необходима активизация отношений между странами и нахождение различных форматов сотрудничества», - отметил Андрей Парубий.















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