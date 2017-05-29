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Президент Украины посетит Грузию в ближайшее время


29.05.2017   22:13
Президент Украины Петр Порошенко планирует в ближайшее время посетить Грузию. Об этом в ходе встреч в Тбилиси заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Он принимал участие в проходившей в столице Грузии весенней сессии ПА НАТО, а после ее окончания встретился с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе, премьер-министром Георгием Квирикашвили и президентом Георгием Маргвелашвили.

Как заявил Парубий журналистам после встречи с Ираклием Кобахидзе, Грузия и Украина имеют очень большой потенциал для дальнейшего развития сотрудничества в разных направлениях.

«Очень важно активизировать взаимоотношения между нашими странами, и я уверен, что парламентский формат — это именно то измерение, которое дает нам возможность делать более быстрые шаги. У нас очень большой потенциал для сотрудничества в разных сферах, в том числе в сферах безопасности, инфраструктуры и транспорта», — сообщил Парубий.

В ходе встреч в Тбилиси председатель Верховной Рады обсудил с представителями грузинских властей перспективы развития сотрудничества и в трехстороннем формате. Одним из вопросов в этом направлении было создание межпарламентской ассамблеи Грузии, Украины и Молдавии.

«Ассамблея Украина-Молдавия-Грузия может пополнить форматы сотрудничества в Балтийском и Черноморском регионах, что важно для развития сотрудничества в сферах транспорта, экономики и инфраструктуры», — заявил председатель Верховной Рады в Тбилиси.

Эти же вопросы, а также необходимость усиления сотрудничества в разных направлениях Андрей Парубий обсудил с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Стороны отметили растущую в последний период динамику двусторонних визитов и подчеркнули, что обе страны объединяют общие внешнеполитические устремления.

Общие угрозы и общие устремления, а также проблемы территориальной целостности, стоящие перед обеими странами, были одной из главных тем на встрече спикера Верховной Рады с президентом Грузии. Стороны подтвердили друг другу поддержку суверенитета и территориальной целостности и выразили готовность дальнейшего углубления сотрудничества в двустороннем и многостороннем формате.

Напомним, что с 26 по 29 мая в Грузии проходила весенняя сессия ПА НАТО.






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