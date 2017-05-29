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Президент Грузии подписал закон по предотвращению насилия в отношении женщин


29.05.2017   22:17
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал два новых закона. Один из них касается вопросов предотвращения насилия в отношении женщин, второй пакет законодательных поправок посвящен изменению правил усыновления детей.

Как заявила парламентский секретарь Анна Долидзе, цель выдвинутых изменений — превенция и пресечение фактов проявления семейного насилия, а также упрощение процедуры усыновления.

Как заявила Долидзе, в случае его одобрения парламентом, семьи состоящие в очереди на усыновление смогут рассчитывать на более справедливое разрешение этого процесса.

«Президент подписал два пакета. Один законопроект касается ужесточения наказания за преступления в отношении женщин. Наказуемо преследование, наказуемо сексуальное притеснение.

Очень большая реформа входит в силу, она касается усыновления детей. И важно, что бы население знало об этом.

Совершенствуются целый ряд существующих норм. Например, для тех семей, которые стоят в очередях по усыновлению, правила становятся более справедливыми», — заявила Долидзе в эфире телеканала «Имеди».






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