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Молдова объявила персонами нон грата пятерых российских дипломатов
29.05.2017 22:37
Молдова объявила пятерых российских дипломатов персонами нон грата, сообщает TАСС. По данным агентства, об этом заявили журналистам в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции республики. Имена дипработников не называют.
В свою очередь посол России в Молдове Фарит Мухаметшин подтвердил получение документа.
«Мы получили соответствующий документ, изучаем его. Пока ничего не будем комментировать», - прокомментировал решение властей Молдовы Мухаметшин.
Напомним, 1 марта стало известно, что правительство Молдовы отзывает посла в России Дмитрия Брагиша на заседание правительства. Позднее СМИ сообщили, что Брагиш был отозван в связи с противостоянием между президентом страны Игорем Додоном, объявившим приоритетом налаживание отношений с РФ, и правительством, которое позиционирует себя как проевропейское.
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