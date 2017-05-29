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Молдова объявила персонами нон грата пятерых российских дипломатов


29.05.2017   22:37
Молдова объявила пятерых российских дипломатов персонами нон грата, сообщает TАСС. По данным агентства, об этом заявили журналистам в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции республики. Имена дипработников не называют.

В свою очередь посол России в Молдове Фарит Мухаметшин подтвердил получение документа.

«Мы получили соответствующий документ, изучаем его. Пока ничего не будем комментировать», - прокомментировал решение властей Молдовы Мухаметшин.

Напомним, 1 марта стало известно, что правительство Молдовы отзывает посла в России Дмитрия Брагиша на заседание правительства. Позднее СМИ сообщили, что Брагиш был отозван в связи с противостоянием между президентом страны Игорем Додоном, объявившим приоритетом налаживание отношений с РФ, и правительством, которое позиционирует себя как проевропейское.






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