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Президент Франции назвал RT и Sputnik «органами лживой пропаганды»
29.05.2017 22:39
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что телеканал RT и агентство Sputnik распространяли ложную информацию, поэтому, по мнению французского лидера, не имели права на место в его предвыборном штабе, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«RT и Sputnik, они распространяли ложную информацию, клевету, и я считаю, что они не имели [права] на место в моем штабе предвыборной компании… Они вели себя как органы влияния, органы пропаганды и лживой пропаганды. Ни больше ни меньше», — сказал Макрон.
В середине февраля генеральный секретарь партии Макрона «Вперед!» Ришар Ферран в эфире телеканала France 2 заявил о попытке России повлиять на исход выборов во Франции.
По его словам, контролируемые российскими властями СМИ Russia Today и Sputnik распространили «поддельные новости» с целью настроить против Макрона общественное мнение. Ферран заявил, что Макрон «стал мишенью» из-за его политики, направленной на интересы Европы.
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