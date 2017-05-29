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Макрон подтвердил готовность ввести новые санкции против России


29.05.2017   22:49
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести новые санкции в отношении России в случае эскалации ситуации на востоке Украины, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я подтверждаю, что говорил: если понадобится, то нужно будет усилить санкции, но если будет эскалация. Если будет деэскалация, то этого не будет», — сказал он.

Макрон также подчеркнул, что хочет, чтобы происходила деэскалация.

Ранее сообщалось, что Макрон не захотел комментировать визит лидера ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в Россию в марте.






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