Народный защитник сделал заявление в связи с задержанием Мустафы Емре Чабука

30.05.2017 11:48 Народный защитник Грузии отзывается на вопрос о возможной экстрадиции в Турцию задержанного Мустафы Емре Чабука на основании запроса соответствующих органов республики Турции.



По информации народного защитника, задержанный заявляет, что в случае его экстрадиции в Республику Турция, его будут пытать.



"25 мая правоохранительные органы Грузии на основании требования соответствующих органов Республики Турция на территории Грузии задержали М.Е.Ч., и приговорили к трем месяцам экстрадиционного заключения.



На основании информации, распространенной по СМИ, народный защитник Грузии по собственной инициативе начал изучение дела, и его представитель в тот же день посетил задержанного.



По словам задержанного, в случае экстрадиции в Турцию его будут пытать, поскольку власть Республики Турции считает его противником президента и власти республики. В то же время информации, распространенные после 2016 года о фактах нарушения прав задержанных за попытку государственного переворота в Республике Турция со стороны правоохранительных органов, и оценки международных организаций порождают подозрение, что опасение задержанного о нарушении его прав, и пытке в случае экстрадиции, не лишено основания.



Соответственно, народный защитник Грузии призывает соответствующие органы грузинской стороны, в ходе рассмотрения вопроса экстрадиции М.Е.Ч. в Республику Турция, соответственно международным стандартам изучить риски возможного ненадлежащего отношения к задержанным обвиняемым в Республике Турция, и во время принятия решения руководствоваться стандартами, установленными Европейским судом по правам человека, чтобы в отношении М.Е.Ч. не имело место нарушение статьи 3 Европейской Конвенции по защите прав и основных свобод человека"- говорится в заявлении народного защитника.

















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