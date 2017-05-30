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Замминистра экономики Кетеван Бочоришвили покинула должность


30.05.2017   12:00
Заместитель министра экономики Кетеван Бочоришвили покинула должность. Она назначена на пост исполнительного директора «Анаклия Сити».

Как заявляет Кетеван Бочоришвили, ей интересен переход в частный сектор. По ее словам, пост исполнительного директора позволит ей внести новый вклад в развитие страны.

«Это один из самых больших инвестиционных проектов, который предусматривает строительство города на территории, прилегающей к глубоководному порту Анаклии. Думаю, в новой роли я смогу осуществлять более успешные проекты. Что касается поста замминистра экономики, то нет ничего постоянного. Я занимаю эту должность уже 7 лет и считаю, что мой потенциал и вклад должен быть направлен на частный сектор», - отметила Кетеван Бочоришвили.

В 2008-2010 годах Кетеван Бочоришвили занимала пост офицера по связям с общественностью фонда «Вызовы тысячелетия - Грузия», в 2010-2012 годах - директора ЮЛПП Национального инвестиционного агентства Грузии, а с 2012 года - пост заместителя министра экономики и устойчивого развития Грузии.






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