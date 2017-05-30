Комитет по правам человека поддержал инициативу об увеличении пособия для беженцев

30.05.2017 12:01 Парламентский комитет по правам человека поддержал законодательное предложение парламентского меньшинства об увеличении пособия для беженцев



Сегодня комитет рассмотрел первым слушанием проект, представленный "Европейской Грузией". С самого же начала заявление в поддержку инициативы сделал заместитель председателя комитета Гедеван Попхадзе, и призвал членов большинства поддержать ее.



"Я поддерживаю тот принцип и идею, что беженцы должны жить в лучших условиях. Комитет по правам человека должен поддержать данное предложение"- заявил Попхадзе на заседании комитета.



Законопроект, с которым членов комитета ознакомила Елена Хоштария, предусматривает увеличение пособия для беженцев до 60 лари. По тем же изменениям, предел дохода беженца, который будет облагаться налогом, вместо 1250 лари, будет 1500 лари. По тем же поправкам предусмотрено упрощение регистрации беженцев.



В других комитетах парламента проект меньшинства не поддержали.

















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