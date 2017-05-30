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Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Грузию с официальным визитом
30.05.2017 12:02
В Тбилиси с официальным визитом находится президент Польши Анджей Дуда. Он прибыл вместе с супругой Агатой Корнхаузер.
Официальная церемония встречи состоится сегодня в президентской резиденции, после чего президенты Грузии и Польши проведут встречи с глазу на глаз и в расширенном составе.
Георгий Маргвелашвили и Анджей Дуда после встречи подпишут совместный документ и проведут пресс-конференцию.
Запланированы встречи президента Польши с премьер-министром и председателем парламента Грузии. Кроме того, президент Польши выступит с публичной лекцией в Национальной библиотеке Грузии.
31 мая Георгий Маргвелашвили примет Анджея Дуду в Батуми. Так же президент Польши встретится с председателем правительства Аджарской автономной республики и осмотрит крепость Гонио.
Визит Анджея Дуды в Грузию завершится 31 мая.
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