Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Грузию с официальным визитом

30.05.2017 12:02 В Тбилиси с официальным визитом находится президент Польши Анджей Дуда. Он прибыл вместе с супругой Агатой Корнхаузер.



Официальная церемония встречи состоится сегодня в президентской резиденции, после чего президенты Грузии и Польши проведут встречи с глазу на глаз и в расширенном составе.



Георгий Маргвелашвили и Анджей Дуда после встречи подпишут совместный документ и проведут пресс-конференцию.



Запланированы встречи президента Польши с премьер-министром и председателем парламента Грузии. Кроме того, президент Польши выступит с публичной лекцией в Национальной библиотеке Грузии.



31 мая Георгий Маргвелашвили примет Анджея Дуду в Батуми. Так же президент Польши встретится с председателем правительства Аджарской автономной республики и осмотрит крепость Гонио.

Визит Анджея Дуды в Грузию завершится 31 мая.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

