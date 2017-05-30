Визит президента Польши в Грузии назвали сильным политическим посланием

30.05.2017 14:01 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 30 мая принял своего польского коллегу Анджея Дуду, который накануне, 29 мая вечером, прибыл с первым официальным визитом в Тбилиси.



По оценке президента Грузии, этот визит вслед за сессией ПА НАТО стал для Грузии еще одним сильным политическим посланием.



«Этот визит — сильное политическое послание, которое еще раз подтверждает поддержку Польшей европейских и евроатлантических устремлений Грузии», — заявил Георгий Маргвелашвили.



По информации пресс-службы президента Грузии, после официальной церемонии приема в президентском дворце президенты встретились в формате один на один и обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений. Георгий Маргвелашвили подчеркнул значение визита своего польского коллеги и отметил, что он совпал с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.



Он поблагодарил президента Польши за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также за твердую поддержку на пути интеграции с НАТО и ЕС, особенно за помощь в процессе решения вопроса о безвизовом сообщении для граждан Грузии в странах Шенгенской зоны.



Георгий Маргвелашвили отметил особую роль бывшего президента Польши Леха Качиньского в защите интересов Грузии и углублении двусторонних отношений. Он высоко оценил подписанный президентом США документ, запрещающий финансирование тех стран, которые признали независимость Абхазии и т.н. Южной Осетии, и подчеркнул, что это сыграет большую роль в усилении политики непризнания «этих регионов Грузии».



По заявлению президента Грузии, Польше хорошо знакомы те трудности, с которыми сегодня сталкивается Грузия и которые связаны с защитой свободы и государственности, и отметил важность оказания постоянного давления на Россию и сохранения этой темы в международной повестке дня.



Напомним, что с 26 по 29 мая в Тбилиси проходила весенняя сессия ПА НАТО, которая завершилась принятием декларации о поддержке евроатлантической интеграции Грузии.















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