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Визит президента Польши в Грузии назвали сильным политическим посланием
30.05.2017 14:01
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 30 мая принял своего польского коллегу Анджея Дуду, который накануне, 29 мая вечером, прибыл с первым официальным визитом в Тбилиси.
По оценке президента Грузии, этот визит вслед за сессией ПА НАТО стал для Грузии еще одним сильным политическим посланием.
«Этот визит — сильное политическое послание, которое еще раз подтверждает поддержку Польшей европейских и евроатлантических устремлений Грузии», — заявил Георгий Маргвелашвили.
По информации пресс-службы президента Грузии, после официальной церемонии приема в президентском дворце президенты встретились в формате один на один и обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений. Георгий Маргвелашвили подчеркнул значение визита своего польского коллеги и отметил, что он совпал с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.
Он поблагодарил президента Польши за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также за твердую поддержку на пути интеграции с НАТО и ЕС, особенно за помощь в процессе решения вопроса о безвизовом сообщении для граждан Грузии в странах Шенгенской зоны.
Георгий Маргвелашвили отметил особую роль бывшего президента Польши Леха Качиньского в защите интересов Грузии и углублении двусторонних отношений. Он высоко оценил подписанный президентом США документ, запрещающий финансирование тех стран, которые признали независимость Абхазии и т.н. Южной Осетии, и подчеркнул, что это сыграет большую роль в усилении политики непризнания «этих регионов Грузии».
По заявлению президента Грузии, Польше хорошо знакомы те трудности, с которыми сегодня сталкивается Грузия и которые связаны с защитой свободы и государственности, и отметил важность оказания постоянного давления на Россию и сохранения этой темы в международной повестке дня.
Напомним, что с 26 по 29 мая в Тбилиси проходила весенняя сессия ПА НАТО, которая завершилась принятием декларации о поддержке евроатлантической интеграции Грузии.
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