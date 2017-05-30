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С Украиной нас связывают общие угрозы - Маргвелашвили


30.05.2017   14:06
В Грузию планируются визиты президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана, заявил глава грузинского парламента Ираклий Кобахидзе на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Парубием, сообщает Sputnik.

Парубий прибыл в Тбилиси накануне. Первую встречу он провел с Кобахидзе и с президентом ПА НАТО Паоло Алли, который находился в Грузии по случаю весенней сессии ассамблеи. Далее он принял участие в пленарном заседании ПА НАТО, на которой приняли в декларацию «О поддержке евроатлантической интеграции Грузии».

«Нынешний год отличается активизацией грузино-украинских отношений, состоялся визит министра иностранных дел, сегодня мы принимаем председателя Верховной рады, запланированы также визиты президента и премьера в Тбилиси», — сказал Кобахидзе на пресс-конференции.

По его словам, на встрече были обсуждены вопросы углубления государственных и межпарламентских отношений между Грузией и Украиной. Стороны договорились о тесном сотрудничестве для защиты общих интересов.

В свою очередь, Парубий заострил внимание на важности дружбы и сотрудничества между двумя странами. Он отметил, что у Грузии и Украины есть большой потенциал сотрудничества по разным направлениям.

«Очень важно активизировать отношения между нашими странами и уверен, что парламентский формат является тем измерением, который дает нам возможность сделать быстрые шаги. У нас есть огромный потенциал для сотрудничества в разных сферах, в том числе в сферах безопасности, инфраструктуры, а также в транспортной сфере», — отметил Парубий.

В рамках визита в Грузию Парубий также встретился с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. Стороны обсудили вопросы углубления политических и экономических отношений.

«Как отметил на встрече Георгий Маргвелашвили, грузинский и украинский народы связывает многолетняя дружба, успешная история сотрудничества и общие угрозы…», — говорится в сообщении на сайте президентской администрации.

После встречи с Маргвелашвили состоялись переговоры с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

«На встрече также была отмечена интенсивная динамика визитов на высоком уровне, что ставит целью усиление двухстороннего сотрудничества… Стороны также поговорили о необходимости тесного сотрудничества в рамках форумов высокого уровня и в международных организациях», — сказано в сообщении на сайте правительства.

Визит Парубия в Грузию завершится 30 мая. В 2017 году Грузия и Украина отмечают 25-летие со дня установления дипломатических отношений.






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