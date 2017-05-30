|
Армянский политолог может быть назначен послом в Грузию - СМИ
30.05.2017 14:55
В скором времени будет назначен новый посол Армении в Грузии. На должность посла в Тбилиси назначат заместителя директора Института Кавказа, политолога Сергея Минасянаt, об этом пишет армянская газета "Жаманак".
"После поствыборных распределений должностей на пост посла Армении в Грузии было несколько претендентов. В числе прочих упоминалось также имя бывшего вице-спикера парламента Эрмине Нагдалян", - пишет газета "Жаманак".
В настоящее время послом Армении в Грузии является Юрий Варданян, который вступил в эту должность в августе 2014 года.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна