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Армянский политолог может быть назначен послом в Грузию - СМИ


30.05.2017   14:55
В скором времени будет назначен новый посол Армении в Грузии. На должность посла в Тбилиси назначат заместителя директора Института Кавказа, политолога Сергея Минасянаt, об этом пишет армянская газета "Жаманак".

"После поствыборных распределений должностей на пост посла Армении в Грузии было несколько претендентов. В числе прочих упоминалось также имя бывшего вице-спикера парламента Эрмине Нагдалян", - пишет газета "Жаманак".

В настоящее время послом Армении в Грузии является Юрий Варданян, который вступил в эту должность в августе 2014 года.






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