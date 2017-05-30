Грузия приблизилась к европейскому обществу, членом которого я считал ее всегда - Дуда

30.05.2017 15:01 Отменой визового режима с Евросоюзом Грузия приблизилась к европейскому обществу, членом которого я и без того всегда ее считал, просто сейчас гражданам дана физическая возможность этого, - об этом президент Польши Анджей Дуда заявил на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.



Как отметил президент Польши, его визит и встречи в Грузии очень важны.



«Хочу подтвердить свое уважение к грузинской нации, власти, а также тем качественным изменениям, которые уже есть у каждого грузинского гражданина. Я имею в виду безвизовый режим. Кто-то может сказать, ну что это, ничего особенного, но помню, я был молод, когда был отменен визовый режим для Польши, и для нас открылась дверь к странам Западной Европы. Для меня это было важнейшее событие, мне больше не требовалось ходить в посольства и стоять в очередях. Это было огромное ощущение свободы, партнерства. Сейчас я рад, что тоже самое испытывает Грузия. Это факт огромнейшего значения.

Вы фактически приблизились к европейскому обществу, членом которого я и без того всегда считал Грузию, просто сейчас гражданам дана физическая возможность этого. Эта польза пригодится грузинскому народу для последующего развития», - отметил Анджей Дуда.



Кроме того, президент Польши отметил, что ценит устремление Грузии к Евросоюзу и НАТО.















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