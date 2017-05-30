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Парубий: Колючая проволока является символом путинской России


30.05.2017   16:08
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий назвал колючую проволоку в грузинском селе Хурвалетти символ российской идентичности Путина.

Андрей Парубий, который находится с визитом в Грузию, посетил село, примыкающей к линии разграничения, и получил информацию о проблемах, созданные в результате оккупации.

"Этот колючую проволоку разделил семьи, судьбы людей, это колючая проволока перерезал дорогу из села на кладбище. Этот колючий дрит- это символ современной путинской России", - сказал Парубий.

Также Парубий встретился с местным жителем, который жил на другой стороне линии оккупации в течение нескольких лет. Председатель Совета Украины выразил надежду на то, что незаконные действия России и оккупации территорий Грузии и Украины завершатся.

Это первый визит главы украинского Совета в течение последних 10 лет в Грузии. Андрей Парубий покинет Грузию сегодня.






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