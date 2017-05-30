Грузия намерена углублять взаимоотношения с Японией

30.05.2017 16:56 Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе 31 мая отправится с визитом в Японию. По информации пресс-службы министерства, в ходе визита глава внешнеполитического ведомства проведет встречи с представителями исполнительной и законодательной властей Японии, а также примет участие в мероприятиях, посвященных 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.



Михаил Джанелидзе выступит в японском аналитическом центре Sasakawa Foundation с докладом на тему грузино-японских отношений, европейской интеграции Грузии, транзитных функций страны, глобальной и региональной политики. Планируются также встречи министра в Организации внешней торговли Японии и Агентстве международного сотрудничества Японии, где будут обсуждаться вопросы торгово-экономического сотрудничества и инвестиций.



Визит нацелен на дальнейшее развитие сотрудничества с Японией в сфере высоких технологий, и с этой целью Джанелидзе проведет встречи в Агентстве науки и технологий Японии и Japan Robot Association (JARA), побывает в таких крупных компаниях, как Toshiba и Hitachi.



В рамках визита министра иностранных дел Грузии в городе Осака откроется первый в Японии магазин грузинского вина.



Визит Михаила Джанелидзе в Японию завершится 5 июня.















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