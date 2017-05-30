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Польша окажет помощь развитию Грузии


30.05.2017   17:02
Очередную встречу в рамках официального визита в Тбилиси президент Польши Анджей Дуда провел с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. По информации пресс-службы правительства Грузии, на встрече рассматривался широкой спектр вопросов двусторонних отношений.

Особое внимание стороны заострили на сотрудничестве в сферах торговли, экономики, туризма, транспорта, образования и культуры, отметили растущую динамику взаимоотношений в этих направлениях и необходимость проведения совместных бизнес-форумов.

На встрече было подчеркнуто значение программы «польской помощи» — осуществляемой МИД Польши специальной программы содействия развивающимся странам. По заявлению Георгия Квирикашвили, приоритетными направлениями этой программы в Грузии являются экономический рост, верховенство закона, эффективное правление, устойчивость национальных ресурсов, обеспечение социального благосостояния и образование.

Премьер-министр Грузии сообщил президенту Польши о ситуации, сложившейся на «оккупированных территориях». Анджей Дуда еще раз подтвердил главе правительства, что его страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и интеграцию с ЕС и НАТО.

Ранее президента Польши принял глава грузинского государства. Георгий Маргвелашвили и Анджей Дуда подписали совместную декларацию в связи с 25-летием дипломатических отношений.







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