Польша окажет помощь развитию Грузии

30.05.2017 17:02 Очередную встречу в рамках официального визита в Тбилиси президент Польши Анджей Дуда провел с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. По информации пресс-службы правительства Грузии, на встрече рассматривался широкой спектр вопросов двусторонних отношений.



Особое внимание стороны заострили на сотрудничестве в сферах торговли, экономики, туризма, транспорта, образования и культуры, отметили растущую динамику взаимоотношений в этих направлениях и необходимость проведения совместных бизнес-форумов.



На встрече было подчеркнуто значение программы «польской помощи» — осуществляемой МИД Польши специальной программы содействия развивающимся странам. По заявлению Георгия Квирикашвили, приоритетными направлениями этой программы в Грузии являются экономический рост, верховенство закона, эффективное правление, устойчивость национальных ресурсов, обеспечение социального благосостояния и образование.



Премьер-министр Грузии сообщил президенту Польши о ситуации, сложившейся на «оккупированных территориях». Анджей Дуда еще раз подтвердил главе правительства, что его страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и интеграцию с ЕС и НАТО.



Ранее президента Польши принял глава грузинского государства. Георгий Маргвелашвили и Анджей Дуда подписали совместную декларацию в связи с 25-летием дипломатических отношений.

















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