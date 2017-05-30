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Президент Грузии: Мы рассчитываем на поддержку Польши
30.05.2017 17:11
Грузинский лидер намерен лично обратиться к Анджею Дуде с просьбой поддержки в деле евроатлантической интеграции.
Грузия рассчитывает на поддержку Польши в вопросах евроатлантической интеграции. Об этом сказал президент Грузии Гиорги Маргвелашвили в интервью «Польскому радио». Во вторник грузинский лидер намерен лично обратиться с просьбой поддержки к польскому президенту Анджею Дуде, который совершает трехдневный визит в эту страну.
Президент Грузии не скрывает симпатии как к полякам, так и непосредственно к Анджею Дуде. Он отметил, что при каждом случае встречи с главой польского государства на международных форумах, видит в нем человека, который действительно понимает проблемы грузинского народа.
Гиорги Маргвелашвили также сообщил, что вместе с Анджеем Дудой подпишет польско-грузинский меморандум о сотрудничестве, которые, по его мнению, будет углублять дружбу между двумя народами.
«Мы надеемся, что этот визит даст еще один сильный импульс развития грузинско-польских отношений, но и сохранит ту поддержку, одну из самых сильных в европейском и евроатлантическом контексте, которую мы имеем на наших международных форматах», - сказал глав грузинского государства.
Во время своего визита в Грузию президент Польши также встретится с премьером-министром и спикером парламента, а также с грузинской интеллигенцией. Кроме того Анджей Дуда почтит память грузинских героев, которые погибли в борьбе за свободу и независимость своего государства.
Визит главы польского государства в Грузию продлится до среды 31 мая.
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