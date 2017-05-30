Грузия и Польша подписали совместную декларацию

30.05.2017 17:25 Президенты Грузии и Польши Георгий Маргвелашвили и Анджей Дуда подписали в Тбилиси совместную декларацию. По информации пресс-службы президента Грузии, документ был подписан 30 мая после встречи представителей Грузии и Польши в расширенном формате.



Декларация посвящена 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, в связи с чем в ней выражена гордость достигнутым за этот период уровнем двусторонних и многосторонних отношений, которые охватывают сферы политики, экономики, безопасности, обороны, культуры, образования и многие другие.



«Наши опыт, общие идеалы свободы и достоинства являются тем прочным основанием, которое объединяет наши братские народы и подталкивает наши страны к еще большему углублению взаимоотношений», — говорится в тексте декларации.



В документе говорится о создании совместной комиссии историков, которые подготовят обе страны к празднованию 100-летия взаимоотношений. Высоко оценивается вклад Польши в процесс демократического развития Грузии, подчеркивается важность экономического сотрудничества и создания условий для расширения инвестиций и торговли, осуществления совместных инфраструктурных проектов, усиления региональных связей.



Обе страны подтверждают уважение к принципам международного права и дают высокую оценку усилиям правительства Грузии по урегулированию грузино-российского конфликта, подчеркивают значение единых усилий мирового сообщества против «оккупации и аннексии» Абхазии и т.н. Южной Осетии. Польша в декларации в очередной раз выражает поддержку интеграции Грузии с ЕС и НАТО и готовность сотрудничества в деле обеспечения евроатлантической безопасности. Особое значение придается формату Восточного партнерства, инициатива которого принадлежит Польше, и предстоящему саммиту этого объединения, от которого ожидают практических результатов по еще большему сближению с ЕС.



«Грузия приветствует присутствие НАТО в Черноморском регионе и выражает готовность содействия усилиям союзников в этом направлении. Польша признает значение участия Грузии в деле утверждения безопасности в регионе Черного моря», — сказано в декларации.



Комментируя содержание документа, президент Грузии отметил, что он посвящен 25-летию дипломатических отношений между двумя странами, которые в действительности насчитывают 98 лет.



«Мы только что подписали важнейший документ о сотрудничестве между двумя странами, который посвящен 25-летию восстановления дипломатических отношений между Грузией и Польшей, но я хочу подчеркнуть, что это 98 лет дипломатических отношений», — заявил Маргвелашвили.



Президент Польши прибыл в Тбилиси с официальным визитом 29 мая вечером, а официальные встречи начал с утра 30 мая.















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