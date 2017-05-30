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«Свободные демократы» и «Республиканская партия» выступят на выборах в органы местного самоуправления единым блоком


30.05.2017   18:48
Оппозиционные партии "Свободные демократы" и "Республиканская партия" решили объединиться по случаю выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут в Грузии осенью 2017 года.

В свое время "Свободные демократы" и "Республиканцы" входили в правящую коалицию "Грузинская мечта", которая пришла к власти в 2012 году, сменив девятилетнее правление партии Михаила Саакашвили. Со временем коалиция распалась, но это не помешало главной партии в коалиции — "Грузинская мечта – демократическая Грузия", одержать победу в одиночку. Ни "Свободные демократы", ни "Республиканцы" не смогли пройти в парламент.

"Свободные демократы" и "Республиканцы" решили предстать перед избирателями на предстоящих выборах в органы местного самоуправления единым избирательным блоком. Нашими общими усилиями мы начнем сокращать неограниченную силу "Грузинской мечты" именно с самоуправлений и создадим фундамент для того, чтобы к предстоящим парламентским выборам отстранить от власти политическую силу, которая не оправдала надежды наших граждан, и которая обманула грузинский народ", — сказал председатель "Свободных демократов" Шалва Шавгулидзе.

У "Республиканской партии" и "Свободных демократов" есть долгий опыт сотрудничества и партнерства, отметила в свою очередь лидер "Республиканцев" Хатуна Самнидзе.

"У нас единая идеология и видение о том, каким должно быть будущее Грузии. Именно поэтому наши переговоры дали результат, и мы объединились в единый блок", — отметила Самнидзе.






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