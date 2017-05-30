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В знак протеста АМЮГ и "Прозрачность" сорвали представление отчета


30.05.2017   18:52
АМЮГ и "Международная прозрачность-Грузия" в знак протеста не представили отчет мониторинга Высшему совету юстиции. Председатель Ассоциации молодых юристов Анна Нацвлишвили в начале запланированной сегодня презентации заявила, что гражданский сектор не собирается спокойно говорить о том, что в судебной системе есть пробелы, но реформы все-таки развиваются.

По словам Анны Нацвлишвили, по решению Высшего совета юстиции, принятого вчера, касающегося назначения Михаила Чинчаладзе председателем апелляционного суда, четко проявилось, что поддерживает политическая власть в суде.

"Мы решили, что будет неадекватным шагом представление сегодня совету отчета мониторинга, и спокойный разговор о том, как разваливается система.

Мы не собираемся создавать картину, будто есть прогресс, но остаются определенные погрешности, потому, что это не так. Мы не собираемся продолжать слушать мессидж, который мы уже ни один день и год слышим от власти, что судебная система не изменится за одну ночь, что и нам превосходно известно, но реформа стоит на правильном пути, и это главное.

Реформа не идет по правильному пути, это очень ясно и очевидно, и ответственность за это должна взять политическая команда"- заявила Анна Нацвлишвили.







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