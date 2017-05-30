Я ценю стремление Грузии к Евросоюзу и НАТО - Анджей Дуда

30.05.2017 19:03 Я ценю стремление Грузии к Евросоюзу и НАТО - заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции, проведенной во Дворце президента Грузии. Анджей Дуда говорил о польско-грузинских отношениях и заявил, что две страны связывает давняя дружба.



Президент Польши говорил также об отношении Леха Качинского к Грузии, и отметил, что бывший президент Польши ценил Грузию, ее стремления, и хорошо понимал стратегическое значение Грузии в регионе.



"Я ценю стремление Грузии к Евросоюзу, НАТО, и когда настал критический момент в 2008 году, когда Россия напала на Грузию, президент Польши Лех Качинский без колебания, сразу же приехал в Тбилиси вместе с лидерами Центральной Европы"- заявил Анджей Дуда.



До совместной пресс-конференции во Дворце президента Грузии состоялась встреча президентов Грузии и Польши. Георгий Маргвелашвили и Анджей Дуда подписали совместную декларацию.



















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