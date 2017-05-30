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Маргвелашвили: У нас есть серьезные сторонники в НАТО и Евросоюзе


30.05.2017   19:07
У нас есть серьезные сторонники в НАТО и Евросоюзе, которые понимают, что если на эти вызовы не будет дан ясный ответ именно на примере Грузии, эти вызовы могут быть гораздо более серьезными в будущем для самих Евросоюза и НАТО, - об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

«Я имел непосредственный контакт с президентами Литвы, Латвии, Словакии. Сегодня мне дана такая возможность с президентом Польши. У нас есть сильные сторонники и ясно, что страны, имеющие очень твердую позицию в отношении НАТО, являются такими твердыми нашими партнерами, как, к примеру, Польша. В течение будущего года мы постараемся поговорить со всеми нашими сторонниками индивидуально, но также постараемся объединить тот дух и мессиджи, которые должны быть представлены на следующем саммите.

У нас есть страны в Евросоюзе и НАТО, которые очень хорошо понимают специфику не только Грузии, но и на примере Грузии понимают специфику тех вызовов, которые стоят перед Евросоюзом, НАТО. У нас есть серьезные сторонники в НАТО и Евросоюзе, которые понимают, что если на эти вызовы не будет дан ясный ответ именно на примере Грузии, эти вызовы могут быть гораздо более серьезными в будущем для самих Евросоюза и НАТО. Такие сторонники являются большим ресурсом для стран, подобных Грузии», - отметил Георгий Маргвелашвили.






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