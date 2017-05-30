|
Маккейн: я рассматриваю Путина как самый большой вызов для нас
30.05.2017 19:18
По словам сенатора, вмешавшись в ход выборов в США, Москва попыталась разрушить основы демократии
Сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что, по его мнению, президент России Владимир Путин, чье правительство попыталось вмешаться в ход президентских выборов-2016, – большая опасность для США, чем террористы ИГИЛ.
«Я думаю, что ИГИЛ может творить ужасные вещи, – сказал Маккейн в интервью австралийским СМИ. – Но это русские попытались разрушить основы демократии – изменить результаты американских выборов».
Несмотря на то, что Маккейн не видел свидетельств того, что вмешательство Москвы было успешным, он подчеркнул, что российские власти «пытались и все еще пытаются вызывать изменения в (результатах) выборов».
«Только что они попытались повлиять на исход выборов во Франции. Поэтому я рассматриваю Владимира Путина… я рассматриваю русских как самый большой вызов для нас», – заявил сенатор.
Он подверг критике администрацию Трампа за недостаточную реакцию на российское вмешательство.
«С момента выборов мы не сделали ничего, чтобы ответить на попытку Владимира Путина изменить результат наших выборов», – отметил Джон Маккейн.
В связи с продолжающимся расследованием российского вмешательства в выборы и сообщениями о том, что Джаред Кушнер – зять президента Трампа и один из ключевых советников Белого дома – пытался установить секретный канал связи с российским послом в США Сергеем Кисляком еще до того, как Трамп вступил в должность президента, Маккейн сказал: «Такого нарочно не придумаешь».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна