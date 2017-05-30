Маккейн: я рассматриваю Путина как самый большой вызов для нас

30.05.2017 19:18 По словам сенатора, вмешавшись в ход выборов в США, Москва попыталась разрушить основы демократии

Сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что, по его мнению, президент России Владимир Путин, чье правительство попыталось вмешаться в ход президентских выборов-2016, – большая опасность для США, чем террористы ИГИЛ.



«Я думаю, что ИГИЛ может творить ужасные вещи, – сказал Маккейн в интервью австралийским СМИ. – Но это русские попытались разрушить основы демократии – изменить результаты американских выборов».



Несмотря на то, что Маккейн не видел свидетельств того, что вмешательство Москвы было успешным, он подчеркнул, что российские власти «пытались и все еще пытаются вызывать изменения в (результатах) выборов».



«Только что они попытались повлиять на исход выборов во Франции. Поэтому я рассматриваю Владимира Путина… я рассматриваю русских как самый большой вызов для нас», – заявил сенатор.



Он подверг критике администрацию Трампа за недостаточную реакцию на российское вмешательство.



«С момента выборов мы не сделали ничего, чтобы ответить на попытку Владимира Путина изменить результат наших выборов», – отметил Джон Маккейн.



В связи с продолжающимся расследованием российского вмешательства в выборы и сообщениями о том, что Джаред Кушнер – зять президента Трампа и один из ключевых советников Белого дома – пытался установить секретный канал связи с российским послом в США Сергеем Кисляком еще до того, как Трамп вступил в должность президента, Маккейн сказал: «Такого нарочно не придумаешь».

















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