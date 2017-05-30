Грузия является одним из наших ближайших и самых ценных партнеров - Гетемюллер

30.05.2017 21:26 Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер 29 мая побывала в Тбилиси, где она приняла участие в заседании Парламентской Ассамблеи НАТО, проходившей 26-29 мая.



В рамках сессии Гетемюллер встретилась с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, министром иностранных дел Михеилом Джанелидзе и председателем Парламента Ираклием Кобахидзе.



Выступая на заседании Парламентской Ассамблеи, заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер заявила, что будущее членство Черногории в НАТО является «четким знаком того, что двери к членству в НАТО остаются открытыми для тех, кто разделяет наши ценности, кто удовлетворяет высокие стандарты альянса и кто желает внести вклад в коллективную безопасность союзников». Она там же добавила, что рада, что подчеркнула этот вопрос в Тбилиси.



Гетемюллер назвала Грузию одним из ближайших и самых ценных партнеров НАТО, а также одним из крупнейших контрибуторов вооруженных сил в Миссии НАТО в Афганистане. Грузия «помогает нам в создании глубокого впечатления с точки зрения безопасности в Черноморском регионе», - заявила она.



Заместитель генерального секретаря также подчеркнула, что НАТО поддерживает Грузию посредством Существенного пакета НАТО-Грузия, у которого есть две цели – усиление оборонных возможностей Грузии и подготовка страны к членству в НАТО.



Говоря о праве страны, самой выбирать системы своей безопасности, заместитель генерального секретаря НАТО заявила, что «хочет страна войти в НАТО или нет, это полностью зависит от нее». «НАТО не занимает никакой позиции относительно того, какую систему безопасности должны выбирать страны; Она четко стоит на позиции, что страны сами должны выбирать системы своей безопасности. Это их право и должно оставаться их правом», - добавила она.



На встрече Гетемюллер с президентом Георгием Маргвелашвили, последний попросил заместителя генерального секретаря НАТО экспертной помощи со стороны НАТО в процессе конституционной реформы, в частности, в реформировании системы национальной безопасности. На встрече обсудили также вопрос интеграции в НАТО.



На встрече с премьер-министром Георгием Квирикашвили стороны подчеркнули прогресс в реализации Существенного пакета НАТО-Грузия, а также значение декларации ПА НАТО в поддержку евроатлантической интеграции Грузии. Квирикашвили и Гетемюллер обсудили также обстановку в оккупированных регионах Грузии.



После встречи заместителя генерального секретаря НАТО с министром иностранных дел Михеилом Джанелидзе было подписано Соглашение между НАТО и правительством Грузии о статусе сил НАТО и персонала НАТО в Грузии.



В рамках визита в Грузию Гетемюллер также посетила Совместный тренировочный и оценочный центр НАТО и Грузии, где ее приняли министр обороны Леван Изория и начальник Генштаба Владимер Чачибаия.















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