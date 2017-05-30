Грузия и Польша договорились сполна использовать потенциал сотрудничества

30.05.2017 21:28 Растущая динамика грузино-польского сотрудничества в сфере торговли, экономики, транспорта, туризма, культуры и образования, а также потенциальные возможности его развития обсудили во вторник премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и президент Польши Анджей Дуда.



Как сообщает пресс-служба грузинского премьера, на встрече была подчеркнута важность польской "Программы развития помощи", приоритетными направлениями которой являются экономический рост, верховенство закона, эффективное управление, устойчивость национальных ресурсов, социальное благосостояние и образование.



Глава правительства Грузии оценил визит президента Польши как выражение поддержки Грузии и выразил уверенность, что это будет способствовать "еще большему углублению отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.



Экономическое сотрудничество, как движущая сила динамичного развития отношений между Грузией и Польшей, особенно было подчеркнуто и в совместной декларации, которую подписали А. Дуда и президент Грузии Георгий Маргвелашвили по итогам встречи один на один и в расширенном формате делегаций двух стран.



"Мы видим необходимость широкого использования существующего потенциала и, соответственно, обеспечим создание взаимовыгодных условий для роста торговли и инвестиций", - говорится в декларации глав государств, в которой содержится призыв к правительствам и институтам обеих стран усилить работу для достижения этой цели.



При этом в документе отмечается, что Польша и Грузия используют все существующие механизмы для развития и реализации совместных инфраструктурных проектов, которые усилят региональные связи, а также безопасность и благосостояние обеих стран.















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