Грузия заслуживает полноценного членства в ЕС и НАТО - Дуда

30.05.2017 22:38 Грузия заслуживает того, чтобы стать полноценным членом ЕС и НАТО, заявил президент Польши Анджей Дуда на встрече с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе. По информации пресс-службы парламента Грузии, встреча состоялась в рамках официального визита президента Польши в Тбилиси 30 мая.



Анджей Дуда также заявил, что Польша заинтересована в углублении сотрудничества с Грузией в направлениях туризма и экономики и видит в этих сферах большой, еще не освоенный потенциал.



На встрече обсуждались вопросы региональной стабильности и стоящие перед страной и регионом вызовы. Была подчеркнута важность усиления межпарламентского сотрудничества.



Ираклий Кобахидзе ознакомил президента Польши с проводимой в Грузии конституционной реформой.



Как заявил журналистам после встречи присутствовавший на ней депутат от «Национального движения» Роман Гоциридзе, Анджей Дуда отметил важность проведения референдума по вопросам конституционных изменений.



«Президент четко спросил: проводится ли в Грузии референдум, когда меняется Конституция. Ответ был: мы предоставляем народу информацию в другой форме. Судя по всему, у него [президента Польши] есть информация о спорах вокруг Конституции, поэтому он и задал этот вопрос», — отметил Гоциридзе.



Ранее президент Польши провел встречи с грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Георгием Квирикашвили.















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