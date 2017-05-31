«Грузинская мечта» намерена сохранить мажоритарную систему выборов - СМИ

31.05.2017 12:31 «Мажоритарная система может остаться в силе. «Грузинская мечта» начинает шантажировать оппозицию этим вопросом. Лидеры правящей партии говорят, что этот вариант будет рассматриваться в том случае, если хоть один из пунктов избирательной системы нового проекта вызовет критику Венецианской комиссии. По информации представителей оппозиции, члены Венецианской комиссии негативно оценили т.н. систему бонусов, поэтому «Мечта» начала говорить о том, что мажоритарии не хотят упразднять мажоритарную систему и этот вопрос может вновь оказаться в повестке дня. Оппозиция и эксперты ждут таких торгов и расценивают это заявление как шантаж. Повторное обсуждение этого вопроса анонсировали вице-спикер парламента Гия Вольский и лидер большинства Арчил Талаквадзе», - пишет газета «Резонанси».



«В правящей команде у мажоритарной системы есть довольно мощная поддержка и у ее сторонников довольно логичные аргументы», - говорит Гия Вольский. По его словам, «мы не можем исключать, что нынешняя система останется в повестке дня, но заранее что-либо говорить невозможно», - отмечает издание.



«Такой сценарий не исключается» - говорит президент Клуба независимых экспертов Сосо Цискаришвили. По его словам, если этот сценарий будет реализован, это будет свидетельством того, что «Грузинская мечта» является не политической партией, а ООО, которое руководствуется лишь личными интересами и лишено всяческой ответственности. Это облик ООО «Грузинская мечта» и четкое направление его деятельности. Такая безответственная политическая сила иногда вызывает сожаление, потому что они говорят то, чего никогда не позволил бы себе свободный и независимый гражданин», - отмечает Цискаришвили. По его словам, еще в прошлом парламенте «Мечта» пообещала, что если не в 2016 году, то в 2020 году мажоритарной системы уже не будет, что подтвердила и в 2016 году, после получения парламентского большинства. Однако Цискаришвили считает, что эта тема всегда вызывала сомнение», - пишет автор статьи.



«Достаточно было бы внести в бухгалтерию ООО определенные суммы и уже борьба пойдет за то, кто из мажоритариев на каком месте будет в этом списке. Но, как только стало известно, что Венецианской комиссии не нравится идея нашего спикера по поводу присвоения неиспользованных мандатов, сразу мы узнали о восстании мажоритариев и они наперебой озвучивали с телеэкранов угрожающие заявления. Поэтому, разумеется, лидеры ООО не будут создавать себе проблемы. Они скажут, что подчинились международным стандартам и не присвоили неиспользованные мандаты, но зато сохранили мажоритарную систему. Это будет подано под видом успеха. Им будет аплодировать немало людей», - говорит Цискаришвили, по словам которого, таких готовых аплодировать людей мы уже видели в 7 бывших самоуправляемых городах», - заключает издание.















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