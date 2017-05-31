Глава МИД Грузии отправился с визитом в Японию

31.05.2017 14:03 Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе сегодня отправился с визитом в Японию. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Грузии.



В Токио Джанелидзе примет участие в торжественном праздновании 25-летия установления дипломатических отношений между Грузией и Японией.



Глава МИД Грузии выступит в ведущем аналитическом центре Японии Sasakawa Foundation. Джанелидзе расскажет о грузино-японских отношениях, успехах Грузии в процессе евроинтеграции, важных транзитных функциях Грузии, а также политике глобальной и региональной безопасности.



Запланированы встречи Джанелидзе в Организации внешней торговли Японии (Japan External Trade Organization, JETRO) и Агентстве международного сотрудничества Японии (Japan International Cooperation Agency, JICA). Будет обуждаться сотрудничество стран в торгово-экономической сфере и инвестиционный потенциал Грузии.



«Визит министра иностранных дел в Японию также служит последующему развитию сотрудничества с Японией в сфере высоких технологий. С этой целью в рамках визита Михаил Джанелидзе проведет встречи в Ассоциации науки и технологии Японии (Japan Science and Technology Agency, JST), а также в Ассоциации робототехники Японии (Japan Robot Association, JARA)», — отмечают в МИД Грузии.



Министр иностранных дел также посетит крупнейшие японские компании, в том числе Toshiba и Hitachi.

Кроме того, глава МИД побывает в японском городе Осака на торжественном открытии первого магазина грузинского вина в Японии.



По итогам визита Джанелидзе проведет пресс-конференцию в национальном пресс-клубе Японии.



Грузия и Япония установили дипломатические отношения 3 августа 1993 года. Япония оказывает Грузии помощь в развитии сфер экономики, энергетики, медицины, сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры.















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