Свободные демократы и Республиканцы договорились о совместном участии в местных выборах

31.05.2017 14:28 Две напарламентские оппозиционные партии – Свободные демократы и Республиканская партия – на запланированных на октябрь местных выборах предстанут в виде единого блока. Об этом лидеры этих партий заявили на проведенной 30 мая пресс-конференции.



Лидер Свободных демократов Шалва шавгулидзе подчеркнул, что у двух партий «есть ценностное единство, и в то же время, существенный, довольно длительный опыт сотрудничества и партнерства».



«Мы с едиными силами, именно с местного самоуправления начнем сокращать неограниченную власть Грузинской мечты и создадим основания для того, чтобы на будущих парламентских выборах эту политическую силу, которая не оправдала надежды наших сограждан, и говоря просто и прямо, обманула народ, мы ее победим и отстраним от власти», - заявил он.



Лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе заявила, что у Республиканцев и Свободных демократов есть длительный опыт партнерства и сотрудничества.



«Мы партии с одной идеологией и у нас есть похожие видения, каким должно быть будущее Грузии», - заявила она, - «Именно поэтому наши переговоры дали результат и мы объединяемся в один блок».



«Это единство особенно важно в сегодняшней Грузии, в сегодняшней реальности», - заявила Самнидзе, - «И сегодня мы получили клановое правление, и сегодня нас подслушивают и следят за нами, и сегодня власти говорят о централизации, а не о сильном самоуправлении».



«Именно поэтому мы объединяемся в один блок, чтобы изменить эту реальность, и как один блок, это есть политическая составная наших переговоров, нашего блока, мы хотим предложить обществу, нашим гражданам чистое пространство, каждому гражданину, который считает, что должен заботиться о своем селе, своем городе, изменить реальность в нашей стране, мы приглашаем к нам», - заявила Самнидзе.



Она также сказала, что две партии назовут общих кандидатов к местным выборам и представят общий список. «На данном этапе мы успешно завершили переговоры и договорились о едином блоке. Что касается общих кандидатов, общих списков, в ближайшем будущем, в ближайшие дни мы сообщим об этом, в том числе, об избирательной программе и по всем вопросам, какое видение есть у этого блока»», - заявила Самнидзе.



Свободные демократы и Республиканская партия, которые в парламентских выборах 2012 года участвовали в составе коалиции Грузинской мечты, в 2016 года баллотировались на выборах самостоятельно и не смогли попасть в Парламент, так как за них проголосовали 4,63% и 1,55% избирателей, соответственно.



После провала на выборах несколько ведущих членов обеих партий покинули свои организации, в том числе, и лидеры, бывший председатель Парламента Давид Усупашвили и бывший министр обороны Ираклий Аласания.



Республиканская партия (с 2007 года) и Свободные демократы (с 2012 года) являются полноправными членами Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE).



Civil Georgia











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

