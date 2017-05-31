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Шаг за шагом мы становимся достойной частью западного мира - глава МВД


31.05.2017   17:28
Шаг за шагом мы становимся достойной частью западного мира, и в этом решающее значение имеет международное полицейское сотрудничество, - об этом заявил глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили на торжественном мероприятии, посвященном Дню полицейского.

Как отметил Мгебришвили, велика сила солидарности полицейских разных стран.

Вместе с тем, по словам министра, с каждым днем стандарты безопасности Грузии улучшаются и об этом свидетельствуют и международные стандарты.

«...Эти достижения – результат вашего труда, энтузиазма и веры, веры, когда несмотря на многие ежедневные вызовы, вы верите, что служите правому делу и вносите свой вклад в борьбу за правду и справедливость ради лучшего будущего наших семей, детей, граждан. Большое спасибо вам за это», - с такими словами обратился глава МВД к полицейским.

По просьбе министра участники мероприятия почтили память полицейских, погибших, выполняя свои служебные обязанности во всем мире.






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