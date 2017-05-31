Гигаури: Азербайджанская сторона фактически обвиняет нас в том, что наша граница не защищена

31.05.2017 17:37 Азербайджанская сторона фактически обвиняет нас в том, что наша государственная граница не защищена - так отозвалась исполнительный директор "Международной прозрачности-Грузия" Эка Гигаури на заявление начальника Службы государственной безопасности, согласно которому азербайджанская сторона говорит, что журналиста Афгана Мухтарли задержали на "зеленой границе", а не на пропускном пункте.



По словам Гигаури, пересечение "зеленой границы" означает, что лицо пересекло границу не на контрольно-пропускном пункте, но по ее же словам, эту "зеленую границу" должен контролировать патруль.



"Этим заявлением азербайджанская сторона говорит нам, что наша государственная граница фактически не защищена. Это фактически непрямо является обвинением в отношении нашего государства, потому как в нормальной ситуации тогда, когда страна старается защитить свою границу, как правило, пересечение зеленой границы не происходит, поскольку это является незаконным пересечением границы, и это уголовное преступление. Поэтому думаю, что правительству Грузии следует отдельно отреагировать на это заявление, но главное, наверное, то, что наши спецслужбы должны ответить на заявление адвоката азербайджанского журналиста, который говорит о том, что задержание и похищение этого человека произошло с помощью наших спецслужб - это здесь главное обвинение. Именно поэтому мы говорим о том, что имело место нарушение статей европейской Конвенции по правам человека, поскольку тогда, когда Грузия должна была защитить интересы этого преследуемого журналиста, она способствовала тому, чтобы он вернулся в свою страну, где у него могли создаться серьезные проблемы, и не было бы права на справедливый суд"- заявила Гигаури "Интерпрессньюс".



По заявлению азербайджанской стороны, азербайджанского журналиста задержали на "зеленой границе", а не на пропускном пункте. Об этом заявил руководитель СГБ Вахтанг Гомелаури. По его словам, азербайджанская сторона заявляет, что журналиста задержали там, где для перехода не нужен паспорт.

















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