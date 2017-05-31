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Президент Грузии выразил соболезнования в связи с гибелью десятков людей в Афганистане


31.05.2017   17:43
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил соболезнования в связи с гибелью десятков людей в результате крупного террористического акта в столице Афганистана.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств, многие сооружения были повреждены, в том числе посольства Франции и Германии. Число погибших достигло 90 человек, 380 получили ранения.

"Выражаю глубокое сожаление в связи с ужасным террористическим актом в дипломатическом районе Кабула, который унес жизни множества невинных людей. Соболезную семьям погибших, а также выражаю поддержку афганскому народу и властям", — написал Маргвелашвили в соцсети Facebok.

По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды. Среди погибших — сотрудники британской телерадиокорпорации Би-би-си и афганского телеканала Tolo TV, афганец-охранник посольства Германии. Среди раненых – посол Ирана, два сотрудника японского посольства, охранник посольства Египта, служащие посольства ФРГ и журналисты.

Ответственность за взрыв в Кабуле взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", запрещенная во многих странах мира, в том числе в России и США






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