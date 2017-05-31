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Исчезновение человека серьезный вызов для государственного суверенитета - президент
31.05.2017 17:51
Исчезновение человека для нашей государственности и суверенитета серьезный вызов, - об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в беседе с журналистами комментируя похищение азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы.
По словам президента, государство должно защищать свой престиж.
«Заявление его адвоката очень тяжелое с разной точки зрения. В первую очередь, мы все должны осознать, что Грузия, как в плане журналистики, так и по соблюдению прав человека занимает лидирующую позицию и это наша гордость, это составляющее нашей государственности и суверенитета. С этой точки зрения защита этого стандарта, вопрос защиты нашей государственности. Те заявления, которые были сделаны адвокатом, нужно обязательно до конца осмыслить и проанализировать потому что, ...исчезновение человека серьезный вызов для государственного суверенитета, в контексте чего, естественно, государство должно защитить свой престиж и обеспечить защищенность граждан, так все это очень важно», - заявил Маргвелашвили.
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