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ЕНД требует внести изменения в закон "О полиции"
31.05.2017 18:33
"Единое национальное движение" планирует инициировать в Верховный совет Аджарии законопроект, касающийся изменений в законе Грузии "О полиции". По словам члена ЕНД Гии Абуладзе, законопроект должен обеспечить сохранение специальной страховки для вышедшего на пенсию полицейского, и членов его семьи.
"Национальное движение" представит в верховный совет законопроект об осуществлении изменений в законе Грузии "О полиции", согласно которому действующим сотрудникам Министерства внутренних дел и членов их семьи будет сохранен стандартный пакет страхования здоровья. По действующему сегодня закону, исходя из служебной необходимости, допускается прекращение отпуска полицейского, и его вызов для продолжения службы. Часто бывает, когда у полицейского прекращается отпуск и потом он не может воспользоваться им. Необходимо, чтобы во время напряженной и ненормированной работы у него была гарантия, что сможет воспользоваться отпуском. Исходя из этого, в законе появится запись, что в случае вызова полицейского из отпуска, отпуск можно перенести не позднее чем до конца того же календарного года, а если отпуск будет прекращен в декабре, в таком случае до 1 марта следующего календарного года"- заявил Гия Абуладзе.
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