|
Руководству Черногории запрещен въезд в Россию
31.05.2017 19:04
Действующий премьер Черногории Душко Маркович, бывший премьер и лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович, спикер черногорского парламента Иван Брайович, а также ряд черногорских политиков находятся в санкционном списке России, введенном в ответ на одностороннее присоединение Черногории к антироссийским санкциям, передает ТАСС.
Об этом сообщила онлайн-версия черногорской газеты «Победа» со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Черногории.
Источник издания утверждает, что в «черном списке» находится действующий премьер Черногории Душко Маркович, бывший премьер и лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович, спикер черногорского парламента Иван Брайович, 46 депутатов черногорского парламента, голосовавших за вступление в НАТО.
«Список содержит минимум 70 человек», — утверждает источник издания.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна