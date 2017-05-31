Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Руководству Черногории запрещен въезд в Россию


31.05.2017   19:04
Действующий премьер Черногории Душко Маркович, бывший премьер и лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович, спикер черногорского парламента Иван Брайович, а также ряд черногорских политиков находятся в санкционном списке России, введенном в ответ на одностороннее присоединение Черногории к антироссийским санкциям, передает ТАСС.

Об этом сообщила онлайн-версия черногорской газеты «Победа» со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Черногории.

Источник издания утверждает, что в «черном списке» находится действующий премьер Черногории Душко Маркович, бывший премьер и лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович, спикер черногорского парламента Иван Брайович, 46 депутатов черногорского парламента, голосовавших за вступление в НАТО.

«Список содержит минимум 70 человек», — утверждает источник издания.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Разница между доходами и расходами населения Грузии сокращается
Как изменился автомобильный рынок Грузии после принятия новых регуляций?
В Грузии ужесточат контроль за популярными у туристов ресторанами и кафе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гудаутском районе муж застрелил жену
В Абхазии прекратили уголовное преследование убийцы гражданина Грузии
Оккупанты продолжают удерживать в Абхазии похищенного Хвичу Цкарозия
Камера вместо награды: эксклюзивные детали ликвидации Вальмера Бутбы и Тамаза Квеквескири
Россия совершенствует рычаги аннексии Абхазии - В/С Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
США: Проект "Южный газовый коридор" сыграет важную роль в диверсификации энергоресурсов Европы
Маргвелашвили: Исчезновение граждан с территории Грузии - серьезный вызов
В Дагестане в отношении полицейского возбудили дело за грабеж
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна