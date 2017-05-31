Руководству Черногории запрещен въезд в Россию

31.05.2017 19:04 Действующий премьер Черногории Душко Маркович, бывший премьер и лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович, спикер черногорского парламента Иван Брайович, а также ряд черногорских политиков находятся в санкционном списке России, введенном в ответ на одностороннее присоединение Черногории к антироссийским санкциям, передает ТАСС.



Об этом сообщила онлайн-версия черногорской газеты «Победа» со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Черногории.



Источник издания утверждает, что в «черном списке» находится действующий премьер Черногории Душко Маркович, бывший премьер и лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович, спикер черногорского парламента Иван Брайович, 46 депутатов черногорского парламента, голосовавших за вступление в НАТО.



«Список содержит минимум 70 человек», — утверждает источник издания.















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