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Россия высылает двух эстонских дипломатов


31.05.2017   19:05
Россия приняла решение о высылке двух эстонских дипломатов в качестве ответной меры на аналогичный шаг Таллина в адрес Москвы, сообщается на сайте МИД РФ.

Ранее в МИД Эстонии сообщили РИА Новости, что власти страны предписали консулу в Нарве Андрею Сургаеву, генеральному консулу в этом городе Дмитрию Казеннову покинуть страну. Причины такого решения не сообщаются.

В МИД РФ назвали высылку дипломатов очередным недружественным и ничем не обоснованным актом, который не останется без ответа. Как сообщил ранее посол России в Эстонии Александр Петров, оба дипломата являются кадровыми сотрудниками МИД РФ, "которые за время своей работы в Нарве немало сделали для улучшения двусторонних отношений".

"Главе эстонского диппредставительства вручена нота, в которой сообщается, что в качестве ответа на упомянутый провокационный шаг Таллина принято решение об объявлении персонами нон грата генерального консула Эстонии в Санкт-Петербурге Я.Кирикмяэ и руководителя Псковской канцелярии генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге К.Канарик. Указанным эстонским дипломатам предписано покинуть пределы Российской Федерации в пятидневный срок", — говорится в сообщении.






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