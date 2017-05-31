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Россия выдворяет пятерых молдавских дипломатов


31.05.2017   19:06
Россия объявила пятерых сотрудников молдавской дипмиссии в Москве персонами нон грата. Им предписано покинуть территорию страны в трехдневный срок, говорится в заявлении на сайте МИД России.

В среду, 31 мая, советник-посланник посольства Молдавии был приглашен в российское министерство иностранных дел, где ему вручили соответствующую ноту. В ней говорится о высылке дипломатов как ответной мере на аналогичные действия Кишинева в отношении пяти российских дипломатов.

Москва выразила надежду, что в Кишиневе осознают контрпродуктивность «своих недружественных действий» и «деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага», который идет вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия.

Ранее в этом месяце власти Молдавии объявили о высылке из страны сотрудников российской дипломатической миссии. Молдавский премьер Павел Филип позднее пояснил, что такое решение принято на основе информации, полученной от спецслужб. При этом он отказался детализировать сказанное, поскольку «правила не позволяют».

Имена дипломатов не назывались, однако, как писал «Коммерсантъ», среди них — военный атташе Игорь Довбня и его помощник Александр Грудин, а также первый секретарь посольства Ринат Андержанов.

Президент Молдавии Игорь Додон выразил возмущение решением правительства, которое принято, как полагает глава государства, «по заказу с Запада», и призвал Россию «не поддаваться на провокации».






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