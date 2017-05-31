Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Батуми прибыл президент Польши Анджей Дуда


31.05.2017   19:17
Сегодня в Аджарию прибыл президент Польши Анджей Дуда вместе с супругой, Агатой Корнхаузер. Президента дружественной страны и его супругу в Международном аэропорте Батуми встретили председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе вместе с супругой, Софьей Бакуридзе, членами правительства, и послом Польши в Грузии Мариушем Машкевичем.

В составе официальной делегации президента 15 польских журналистов, которые будут освещать данный визит в Аджарии, и подготовят репортажи об инвестиционном и туристическом потенциале региона.

Из международного аэропорта польская делегация вместе с министром образования, культуры и спорта Аджарии Ингой Шамилишвили посетит музей-заповедник Гонио-Апсарос, после чего в здании администрации правительства Аджарии состоится официальная встреча президента Польши и председателя правительства Аджарии.

На встрече будут присутствовать члены делегации Польши, министры правительства Аджарии, и посол Мариуш Машкевич. Позже Анджей Дуда и Зураб Патарадзе прогуляются по бульвару Батуми вместе с супругами, и членами делегации.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Разница между доходами и расходами населения Грузии сокращается
Как изменился автомобильный рынок Грузии после принятия новых регуляций?
В Грузии ужесточат контроль за популярными у туристов ресторанами и кафе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гудаутском районе муж застрелил жену
В Абхазии прекратили уголовное преследование убийцы гражданина Грузии
Оккупанты продолжают удерживать в Абхазии похищенного Хвичу Цкарозия
Камера вместо награды: эксклюзивные детали ликвидации Вальмера Бутбы и Тамаза Квеквескири
Россия совершенствует рычаги аннексии Абхазии - В/С Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
США: Проект "Южный газовый коридор" сыграет важную роль в диверсификации энергоресурсов Европы
Маргвелашвили: Исчезновение граждан с территории Грузии - серьезный вызов
В Дагестане в отношении полицейского возбудили дело за грабеж
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна