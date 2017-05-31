В Батуми прибыл президент Польши Анджей Дуда

31.05.2017 19:17 Сегодня в Аджарию прибыл президент Польши Анджей Дуда вместе с супругой, Агатой Корнхаузер. Президента дружественной страны и его супругу в Международном аэропорте Батуми встретили председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе вместе с супругой, Софьей Бакуридзе, членами правительства, и послом Польши в Грузии Мариушем Машкевичем.



В составе официальной делегации президента 15 польских журналистов, которые будут освещать данный визит в Аджарии, и подготовят репортажи об инвестиционном и туристическом потенциале региона.



Из международного аэропорта польская делегация вместе с министром образования, культуры и спорта Аджарии Ингой Шамилишвили посетит музей-заповедник Гонио-Апсарос, после чего в здании администрации правительства Аджарии состоится официальная встреча президента Польши и председателя правительства Аджарии.



На встрече будут присутствовать члены делегации Польши, министры правительства Аджарии, и посол Мариуш Машкевич. Позже Анджей Дуда и Зураб Патарадзе прогуляются по бульвару Батуми вместе с супругами, и членами делегации.















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