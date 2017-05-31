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Президент США предложил мировым лидерам звонить ему по мобильному телефону


31.05.2017   19:25
Президент США Дональд Трамп дал номер своего мобильного телефона руководителям ряда иностранных государств и предложил звонить ему напрямую, чем нарушил дипломатический протокол и вызвал беспокойство службы безопасности. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на бывших и нынешних американских должностных лиц.

Номер мобильного телефона Трампа получили президент Мексики и премьер-министр Канады, причем второй уже воспользовался им. Трамп также обменялся номерами мобильных телефонов с президентом Франции Эммануилем Макроном, рассказал газете французский представитель.

Каким бы мобильным телефоном ни пользовался президент за пределами надежно защищенных помещений, разговоры по нему могут быть перехвачены любыми компетентными спецслужбами, дружественными и не дружественными, сообщили изданию источники.

В ходе прошлогодней избирательной кампании Трамп критиковал свою соперницу от Демократической партии Хиллари Клинтон за пересылку служебных документов посредством незащищенной электронной почты.






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