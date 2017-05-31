Президент США предложил мировым лидерам звонить ему по мобильному телефону

31.05.2017 19:25 Президент США Дональд Трамп дал номер своего мобильного телефона руководителям ряда иностранных государств и предложил звонить ему напрямую, чем нарушил дипломатический протокол и вызвал беспокойство службы безопасности. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на бывших и нынешних американских должностных лиц.



Номер мобильного телефона Трампа получили президент Мексики и премьер-министр Канады, причем второй уже воспользовался им. Трамп также обменялся номерами мобильных телефонов с президентом Франции Эммануилем Макроном, рассказал газете французский представитель.



Каким бы мобильным телефоном ни пользовался президент за пределами надежно защищенных помещений, разговоры по нему могут быть перехвачены любыми компетентными спецслужбами, дружественными и не дружественными, сообщили изданию источники.



В ходе прошлогодней избирательной кампании Трамп критиковал свою соперницу от Демократической партии Хиллари Клинтон за пересылку служебных документов посредством незащищенной электронной почты.















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