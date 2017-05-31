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Кетеван Цихелашвили встретилась с руководителем представительства Грузии USAID


31.05.2017   20:06
Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии встретилась с руководителем представительства Грузии Агентства США по международному развитию (USAID) Дагласом Боллем.

Кетеван Цихелашвили говорила о положении на оккупированных территориях и линии разделения, проблемах свободы передвижения и незаконных задержаниях на линиях размежевания. Государственный министр также говорила о миротворческих подходах правительства Грузии к вопросу конфликта, приоритетах политики примирения и включенности.

На встрече подчеркнули значение сотрудничества Грузии и USAID как в контексте урегулирования конфликтов, так и гражданской интеграции. Кетеван Цихелашвили поблагодарила Дагласа Болля за включенность USAID в миротворческом процессе, и финансовую поддержку проектов.

На встрече обсудили возможности и перспективы последующего сотрудничества.






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