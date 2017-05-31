Кетеван Цихелашвили встретилась с руководителем представительства Грузии USAID

31.05.2017 20:06 Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии встретилась с руководителем представительства Грузии Агентства США по международному развитию (USAID) Дагласом Боллем.



Кетеван Цихелашвили говорила о положении на оккупированных территориях и линии разделения, проблемах свободы передвижения и незаконных задержаниях на линиях размежевания. Государственный министр также говорила о миротворческих подходах правительства Грузии к вопросу конфликта, приоритетах политики примирения и включенности.



На встрече подчеркнули значение сотрудничества Грузии и USAID как в контексте урегулирования конфликтов, так и гражданской интеграции. Кетеван Цихелашвили поблагодарила Дагласа Болля за включенность USAID в миротворческом процессе, и финансовую поддержку проектов.



На встрече обсудили возможности и перспективы последующего сотрудничества.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

