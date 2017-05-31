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Ян Келли: Обвинения тревожны, ожидаем дополнительной информации от правительства
31.05.2017 20:12
Это серьезные обвинения и меня это волнует так же, как всех грузин, - об этом заявил посол США в Грузии Ян Келли, комментируя дело азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы.
По его словам, он в ожидании дополнительной информации от правительства.
«Это серьезные обвинения и меня это волнует так же, как всех грузин, поэтому мы внимательно следим за этим процессом и ожидаем дополнительную информацию от правительства. Мы знаем, что МВД изучает обстоятельства этого дела. Эти обвинения тревожны и нам нужно больше информации», - заявил Ян Келли.
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