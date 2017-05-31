Омбудсмен: Власти Грузии должны взять политическую ответственность из-за похищения азербайджанского журналиста

31.05.2017 21:57 Омбудсмен Грузии распространил заявление, в котором назвал «тревожным» факт похищения из Тбилиси оппозиционного азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы.



«Или мы должны услышать объяснения от МВД и Службы госбезопасности о том, как азербайджанский журналист попал из Тбилиси в Баку, или пусть возьмут на себя политическую ответственность. Shame, Georgia («Позор, Грузия)», — написал на своей странице в фейсбуке Народный защитник и разместил фотографию с призывом освободить Афгана Мухтарлы.



Нануашвили также добавил, что «если власти не читали закон, то пусть прочитают хотя бы Важа Пшавела», имея в виду знаменитую поэму классика грузинской литературы, посвященную святости обычая защищать гостя.

















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