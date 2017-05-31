Президент Грузии поздравил полицейских с профессиональным праздником

31.05.2017 22:02 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил грузинских полицейских с профессиональным праздником, пожелав им успехов, мира и благополучия.



День полиции Грузии в этом году отмечается 31 мая. По случаю празднования этого дня у главного здания МВД Грузии состоялся парад с участием представителей разных департаментов и подразделений министерства, также была продемонстрирована техника, эксплуатируемая министерством.



"Зачастую рискуя своей жизнью, заботясь о жизни и защищая других, вы несете бесценную службу для безопасности общества, каждого гражданина, для благополучия нашей родины. Вместе со всем нашим обществом выражаю огромное уважение вашему труду", — говорится в тексте поздравления Маргвелашвили на сайте его администрации.



Глава государства также почтил память всех полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей.



День полиции учредили в Грузии в 2010 году, и в течение двух лет отмечали 6 мая — в День Святого Георгия, что вызывало неоднозначную реакцию в грузинском обществе. С тех пор дата празднования менялась несколько раз, ее определяет министерство внутренних дел.















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