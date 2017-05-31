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Новым председателем ГА ООН избран Мирослав Лайчак


31.05.2017   22:26
Генеральная Ассамблея ООН избрала министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака председателем 72-й сессии Генассамблеи, которая откроется 12 сентября. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Избрание прошло "без голосования единодушно". К выполнению обязанностей Лайчак приступит 12 сентября.
"Наша общая цель – добиваться повышения эффективности ООН, которая учитывала бы интересы всех государств", – отметил Лайчак.

Он выделил приоритетные направления своей деятельности в ходе будущей сессии: предотвращение конфликтов, миграция, защита прав человека, устойчивое развитие, изменение климата и обеспечение равенства.

Лайчак является выпускником Московского государственного института международных отношений. Он работал в посольствах Чехословакии и Словакии в Москве, занимал должность верховного представителя ООН по Боснии и Герцеговине. В 2016 году был одним из претендентов на пост генерального секретаря ООН.

С апреля 2012 года Лайчак занимает должность вице-премьер-министра и министра иностранных дел Словакии.
В состав Генеральной Ассамблеи ООН входят 193 государства.

19 декабря Генассамблея ООН поддержала проект резолюции, в котором впервые Россия называется государством-оккупантом, а Крым – временно оккупированной территорией. РФ призвали придерживаться своих обязательств в рамках международного права.






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