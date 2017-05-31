Новым председателем ГА ООН избран Мирослав Лайчак

31.05.2017 22:26 Генеральная Ассамблея ООН избрала министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака председателем 72-й сессии Генассамблеи, которая откроется 12 сентября. Об этом сообщает Центр новостей ООН.



Избрание прошло "без голосования единодушно". К выполнению обязанностей Лайчак приступит 12 сентября.

"Наша общая цель – добиваться повышения эффективности ООН, которая учитывала бы интересы всех государств", – отметил Лайчак.



Он выделил приоритетные направления своей деятельности в ходе будущей сессии: предотвращение конфликтов, миграция, защита прав человека, устойчивое развитие, изменение климата и обеспечение равенства.



Лайчак является выпускником Московского государственного института международных отношений. Он работал в посольствах Чехословакии и Словакии в Москве, занимал должность верховного представителя ООН по Боснии и Герцеговине. В 2016 году был одним из претендентов на пост генерального секретаря ООН.



С апреля 2012 года Лайчак занимает должность вице-премьер-министра и министра иностранных дел Словакии.

В состав Генеральной Ассамблеи ООН входят 193 государства.



19 декабря Генассамблея ООН поддержала проект резолюции, в котором впервые Россия называется государством-оккупантом, а Крым – временно оккупированной территорией. РФ призвали придерживаться своих обязательств в рамках международного права.















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