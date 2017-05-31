Сесиашвили: Отношения Грузии с НАТО перешли на новый этап

31.05.2017 22:52 Председатель постоянной делегации Грузии в Парламентской ассамблее НАТО, председатель комитета парламента Грузии по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили считает, что после проведения сессии ПА НАТО в Тбилиси взаимоотношения между Грузией и альянсом перешли на новый этап.



Так депутат прокомментировал факт проведения в Грузии весенней сессии ПА НАТО и её итоги, в том числе принятие декларации о поддержке евроатлантической интеграции Грузии и многочисленные заявления, которые были сделаны в ходе сессии.



«Это было очень значительное мероприятие, которое закончилось с особенным успехом, и мы перешли на новый этап взаимоотношений с НАТО и нашими партнерами. Хочу поприветствовать очень правильные и твердые послания, которые слышались в рамках Парламентской ассамблеи НАТО, а также выразились в принятии декларации, которая стала прямым призывом к поддержке евроатлантической интеграции Грузии», — заявил Ираклий Сесиашвили.



Он отметил, что сессии Парламентской ассамблеи до Грузии только четыре раза проводились в странах, которые в тот момент не были членами альянса, а сегодня все эти страны — члены НАТО.



«Парламентская ассамблея НАТО до сих пор всего четырежды проводилась в странах — не членах НАТО, и все четыре страны сегодня — члены Североатлантического альянса. Грузия — пятая по счету страна, где прошло заседание Парламентской ассамблеи НАТО», — подчеркнул депутат.



Сессия ПА НАТО проходила в Тбилиси с 26 по 29 мая и завершилась принятием декларации о поддержке евроатлантической интеграции Грузии.















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