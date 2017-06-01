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Замначальника следственной службы Минфина покинул должность из-за инцидента между Парцхаладзе и Тордия


01.06.2017   10:53
Заместитель начальника следственного департамента следственной службы министерства финансов Михаил Чохели покинул свою должность. Причиной решения Михаила Чохели стал инцидент в кафе «El Centro» между бывшим главным прокурором Отаром Парцхаладзе и генеральным аудитором Лашей Тордия. В ходе инцидента Михаил Чохели находился вместе с Отаром Парцхаладзе.

«Общественности хорошо известно о событиях в известном клубе «El Centro», по которым начато следствие, и я допрошен по этому делу в качестве свидетеля. Мы стали свидетелями субъективных и необоснованных заявлений со стороны разных ангажированных лиц, в том числе и в мой адрес. Я уже не первый год являюсь публичным чиновником, работал в правоохранительных ведомствах и хорошо чувствую свою ответственность перед обществом. Таким образом, будучи участником этого инцидента, несмотря на то, что я не замешан в каком-либо преступлении, чтобы не бросать тень на публичную службу, в частности, на следственную службу министерства финансов, каждый сотрудник которой достойно служит стране и которую я очень ценю, я принял довольно болезненное решение и посчитал целесообразным покинуть должность по собственному желанию. Всю имеющуюся информацию я полностью передал правоохранителям и надеюсь, что следствие завершится очень быстро и положит конец спекуляциям на эту тему», - говорится в заявлении Михаила Чохели.






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