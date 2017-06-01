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Комиссар Совета Европы призывает Грузию быстро и эффективно расследовать дело Афгана Мухтарлы


01.06.2017   11:51
Комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Муйжниекс призывает власть Грузии, начать быстрое, эффективное, и независимое расследование по делу азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. Заявление об этом Муйжниекс распространил в социальной сети.

"Я возмущен тем, что происходит в связи с азербайджанским журналистом и активистом Афганом Мухтарли, которого похитили из Грузии, и принудительно перевезли в Азербайджан, где ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы и перевозке суммы контрабандным путем.

Мухтарлы жил в Грузии с 2015 года. Он бежал от репрессий правительства Азербайджана.

По словам его адвоката, Мухтарлы заявляет, что деньги ему положили в карман похитители. Это очень серьезное обвинение, за которым со стороны грузинской власти должно последовать срочное реагирование, и необходимо начать эффективное, быстрое, и независимое расследование, по результатам которого следует принять соответствующие ответные меры.

Власть Азербайджана должна немедленно освободить Мухтарлы, и содействовать тому, чтобы права журналиста были защищены"- заявил Еврокомиссар.







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