Сенат США предложил расширить санкции против России

01.06.2017 12:27 Члены Сената США подготовили законопроект о расширении антироссийских санкций, сообщает Bloomberg.



С соответствующим предложением выступают руководители сенатского комитета по банкам – председатель комитета сенатор из Айда Майк Крэйпо и сопредседатель от демократов сенатор из Огайо Шеррод Браун.



Предложение расширить санкции мотивируется действиями России в Украине и в Сирии, а также в киберпространстве: «Несмотря на существующие санкции, Россия по-прежнему остается враждебной, непокорной державой, развертывает свою военную деятельность, и применяет ресурсы кибернетического информационного шпионажа и экономические рычаги, чтобы нанести вред США и внести раскол между ними и их союзниками».



В частности, предлагается расширять санкции в металлургии и сфере железнодорожных перевозок: «Это позволит закрепить законодательно и усилить существующие санкции, влияющие на российские проекты в сфере энергетики и долговое финансирование в ключевых секторах экономики».



Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что для США «была бы самым лучшим вариантом» корректировка своих действий в отношении России, и подчеркнул, что Москва ответит на американские санкции.















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