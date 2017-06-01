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Сенат США предложил расширить санкции против России
01.06.2017 12:27
Члены Сената США подготовили законопроект о расширении антироссийских санкций, сообщает Bloomberg.
С соответствующим предложением выступают руководители сенатского комитета по банкам – председатель комитета сенатор из Айда Майк Крэйпо и сопредседатель от демократов сенатор из Огайо Шеррод Браун.
Предложение расширить санкции мотивируется действиями России в Украине и в Сирии, а также в киберпространстве: «Несмотря на существующие санкции, Россия по-прежнему остается враждебной, непокорной державой, развертывает свою военную деятельность, и применяет ресурсы кибернетического информационного шпионажа и экономические рычаги, чтобы нанести вред США и внести раскол между ними и их союзниками».
В частности, предлагается расширять санкции в металлургии и сфере железнодорожных перевозок: «Это позволит закрепить законодательно и усилить существующие санкции, влияющие на российские проекты в сфере энергетики и долговое финансирование в ключевых секторах экономики».
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что для США «была бы самым лучшим вариантом» корректировка своих действий в отношении России, и подчеркнул, что Москва ответит на американские санкции.
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